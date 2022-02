"I Torneio Golfe do Atlântico disputado por uma centena de golfistas" é a manchete fotográfica. "Teremos de avançar para o principio do poluidor-pagador", que remete para a entrevista concedida pelo Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, "Mulher de 65 anos morre vítima de Covid-19", "Caldeiras HC campeão dos Açores de hóquei" e "Desporto precisa de mais integridade" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.