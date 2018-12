Governo garante que existem apoios à produção de café nos Açores

“A cultura do café é abrangida pelos apoios que existem atualmente à produção, no âmbito das ajudas hortofrutícolas do POSEI”, afirmou João Ponte, acrescentando que existem atualmente 15 produtores de café na Terceira e em São Jorge.





O governante adiantou, citado em nota do executivo, qu, relativamente ao POSEI, o valor da ajuda onde se enquadra o café atinge 1.400 euros por hectare.





“Importa destacar que a área da diversificação agrícola, nomeadamente a produção de hortícolas, fruta e flores, registou um crescimento de 25% nos últimos três anos, ao mesmo tempo que foi reforçada em 20% a dotação da respetiva ajuda no POSEI”, disse.





Além disso, os produtores de café também podem candidatar projetos de investimentos no âmbito do PRORURAL+.





O titular da pasta da Agricultura frisou ainda que o Governo dos Açores tem vindo a acompanhar os produtores de café, acrescentando a necessidade de se continuar a estudar esta cultura para tirar melhor partido dela.





No corrente ano, o Governo dos Açores atribuiu à Associação de Produtores de Café dos Açores um apoio de cerca de 26 mil euros, destinados à aquisição de equipamento de transformação.