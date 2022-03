Governo elogia projeto para divulgar os Açores no Brasil

“Muito nos orgulha este projeto que resgata as raízes dos santacarinenses de origem açoriana e ajuda a projetar os Açores num efetivo conhecimento que poderá ter impacto em 210 milhões de pessoas”, frisou José Manuel Bolieiro, numa mensagem em vídeo gravada na ilha de São Jorge, onde está a acompanhar a crise sismovulcânica, e transmitida no âmbito da visita oficial do Governo dos Açores a Florianópolis, no Estado de Santa Catarina.

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, que não foi substituído na visita pelo vice-presidente porque este teve um problema de saúde, referia-se ao projeto Viva Açores!, uma parceria entre o grupo de media brasileiro ND em colaboração com o Estado de Santa Catarina.

A iniciativa vai levar às plataformas mediáticas do Grupo ND (televisões, rádios, jornais, revistas e internet) várias informações sobre os Açores e o povoamento açoriano, como forma de antecipar as comemorações dos 275 anos do povoamento açoriano do Estado de Santa Catarina.

“Estou na ilha de São Jorge, a acompanhar a crise sismovulcânica, mas quero deixar uma palavra aos catarinenses, aos brasileiros e ao Brasil. Estou em São Jorge e esta é a razão para não estar aí”, justificou.

Bolieiro deixou uma “palavra de reconhecimento e gratidão” pelo projeto que, disse, “será o maior movimento de divulgação e promoção dos Açores e da colonização açoriana em Santa Catarina”.

O secretário regional da Agricultura do Governo dos Açores, António Ventura, substitui, nesta visita, o presidente do Governo Regional, ao passo que o vice-presidente do Governo, Artur Lima, não o pôde substituir por motivos de saúde.

Da comitiva açoriana presente no Estado de Santa Catarina faz ainda parte o diretor regional das Comunidades.

Entre 1748 a 1756, mais de 4.500 açorianos fixaram residência no litoral do Estado de Santa Catarina e aproximadamente 1.500 açorianos migraram para o Rio Grande do Sul, descreve o Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, na sua página da internet.

Estes ilhéus, provenientes principalmente do grupo central do arquipélago (ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Faial e Graciosa), asseguraram a efetiva ocupação do litoral do Estado e “fixaram raízes culturais profundas que até hoje constituem a essência cultural” da região, acrescenta.

Atualmente, estas raízes culturais estão muito presentes numa faixa de mais de 500 quilómetros de costa com uma área de mais de 15.000 quilómetros quadrados e uma população de aproximadamente um milhão de habilitantes.

O Monumento ao Povoamento Açoriano em Santa Catarina, inaugurado em agosto de 1996, para homenagear o povo açoriano, foi construído na cabeceira continental da ponte Pedro Ivo Campos, que liga a Ilha de Santa Catarina ao continente.

A obra retrata uma janela e uma porta características da arquitetura luso-brasileira, técnica que os açorianos deixaram no Brasil e, entre outros elementos, a roda de um carro de bois, o meio de transporte que os casais açorianos implantaram.