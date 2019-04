Governo dos Açores visita obras para melhorar trânsito de Ponta Delgada

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores visitou esta segunda-feira as obras de requalificação da zona envolvente da marginal de Santa Clara, em Ponta Delgada, que pretendem melhorar a circulação automóvel e pedonal.

Em declarações aos jornalistas, Ana Cunha explicou que as intervenções naquela zona da cidade da ilha de São Miguel estão a ser realizadas por três fases, a primeira das quais, já concluída, foi a requalificação do antigo matadouro de Santa Clara, obra a cargo da direção regional das Obras Públicas, que teve como objetivo "requalificar o espaço do ponto de vista urbanístico".

A obra permitiu ainda criar "espaços de estacionamento importantes para a freguesia" e intervenções na zona onde estava localizado o antigo matadouro.

A governante adiantou que "arrancou hoje a repavimentação da estrada que liga a rotunda de Santa Clara até à zona do farol", uma obra a cargo da Portos dos Açores, empresa sob a tutela da secretaria regional, "orçada em cerca de 100 mil euros com a duração de cerca de 30 dias".

“A repavimentação a cargo da Portos dos Açores complementa esta obra porque toda a zona envolvente da rotunda até ao farol fica requalificada”, salientou a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, acrescentando que, assim, “também a circulação pedonal pode ser feita com mais segurança”.

Já a outra fase, que “vai criar uma estrada que liga à zona que passa por detrás do campo de futebol, será iniciada em breve”, indicou Ana Cunha.