Governo dos Açores vai apoiar renovação de frota automóvel de instituições solidárias

O Governo dos Açores anunciou esta quarta-feira a criação do novo programa "Solidariedade em Movimento", que irá apoiar as instituições que trabalham na área social na renovação da frota automóvel ao longo dos próximos três anos.

“Trata-se de um investimento de cerca de um milhão de euros, ao longo dos próximos três anos, que se destina a renovar a frota automóvel dessas instituições porque isso é uma necessidade para permitir que a sua ação, desde logo, através dos cuidados domiciliários, chegue mais longe”, disse o chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.

O governante falava durante a inauguração do Centro de Dia dos Flamengos, na ilha do Faial, onde entre hoje e sexta-feira o Governo dos Açores efetua uma visita de trabalho.

O programa de renovação dos veículos das associações, precisou Vasco Cordeiro, terá um “cuidado especial com as novas exigências” que se colocam atualmente, inclusive no plano social e ambiental, sendo de contar com a aquisição de veículos elétricos.

Na inauguração do centro de dia, no concelho da Horta, o chefe do executivo dos Açores assinalou que, desde 2013, foram criadas mais 500 vagas "no que tem a ver com cuidados para idosos" nas nove ilhas da região.

Posteriormente, o presidente do Governo Regional visitou um 'hostel' no centro da cidade da Horta, destacando a adesão dos empresários do Faial ao sistema de incentivos ao investimento privado, que permitiu que tenham sido aprovados, desde 2015, projetos de cerca de 13 milhões de euros na área da restauração e do turismo.

"Só no Faial, estamos a falar de projetos na área da restauração e do turismo aprovados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio, que começou a ser operacionalizado em 2015, num valor de cerca de 13 milhões de euros. Isso é bastante significativo quanto a este clima de confiança que se vive e, também, aos resultados que encorajam este tipo de investimento", declarou.

O programa da visita ao Faial, além de várias iniciativas e inaugurações com os membros do executivo, prevê ainda que estes se reúnam com diversas entidades representativas dos mais variados setores da ilha, visitem empreendimentos em curso e apresentem novos investimentos.

O Conselho de Ilha do Faial, que junta deputados e sociedade civil, vai questionar o Governo açoriano sobre as acessibilidades aéreas e marítimas à ilha, procurando saber qual a "fiabilidade" da operação da SATA para as viagens entre o continente e o Faial, depois de vários cancelamentos recentes.