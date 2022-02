Governo dos Açores quer estratégia para rede de cuidados paliativos em 2022

O documento, entregue na Assembleia Legislativa Regional, juntamente com o Orçamento da região para 2022, prevê ainda, no âmbito da organização do Serviço Regional de Saúde (SRS), “retomar o processo de radioterapia da ilha Terceira”.

A proposta de Plano, consultada pela Lusa, revela ainda a intenção do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM em “estabelecer um Plano Regional de Saúde com programas que tenham em conta a prevalência das principais patologias na Região Autónoma dos Açores, com indicadores de saúde mensuráveis, permitindo o acompanhamento da evolução do seu cumprimento”.

“Capacitar o SRS de equipamentos para uma reposta eficaz” é outro dos objetivos.

De acordo com o documento, “a Política de Saúde da Região Autónoma dos Açores privilegiará a promoção da saúde e a prevenção da doença, definindo-se, como prioridade, os cuidados primários de saúde”.

A aposta é feita na “continuidade” de ações iniciadas em 2021, como a “Política de promoção da saúde e prevenção da doença - Plano Nutrição das Escolas - Alimentação Saudável”, o “Programa de literacia em Saúde” ou a “Estratégia e Plano para Implementar o Enfermeiro de Família na Região”.

Relativamente aos cuidados hospitalares, em 2022, as orientações incluem “a retoma e recuperação da atividade” pós covid-19 e a garantia da “interoperabilidade de sistemas de informação”, com vista a “disponibilizar a informação clínica aos profissionais de saúde e ao utente”.

Pretende-se, também, “suprimir o subfinanciamento crónico, dotando as unidades hospitalares e as unidades de saúde de ilha dos meios financeiros que correspondam ao custo real da sua produção, assegurando a qualidade da sua prestação e o pagamento atempado aos seus fornecedores”.

Quanto à rede de infraestruturas e equipamentos, para 2022 o executivo destaca as “intervenções no Hospital da Horta”, a “empreitada de Modernização e Remodelação do Hospital de Ponta Delgada” ou a “beneficiação de Infraestruturas” dos centros de Saúde de Velas, em São Jorge, e o das Lajes do Pico.

“No âmbito da acessibilidade e proximidade, serão garantidas todas as medidas que conduzam a uma atempada prestação de cuidados de saúde a todos os açorianos, criando melhores condições de acessibilidade aos utentes do SRS que tenham de efetuar deslocações para fora da sua ilha de residência”, acrescenta o documento.

O Governo refere ainda que “as características demográficas dos Açores, com uma população envelhecida, sobretudo em algumas ilhas, obrigam a assumir medidas intersetoriais que abranjam a população geriátrica, pelo que para 2022 será implementado o Plano de Desenvolvimento de Unidades de Geriatria”.