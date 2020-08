Governo dos Açores promove sessão de Encontros com Eficiência Energética dedicada à Administração Pública e às IPSS

Este Encontro reveste-se de especial importância por fomentar a eficiência energética em setores chave, que são relevantes pelo exemplo, transparência, otimização de recursos e pelo importante impulso para a adoção de boas práticas na comunidade.

Aberta a toda a sociedade, esta sessão, para além da Direção Regional da Energia, contará com a participação da Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra e da HEN - Serviços Energéticos, entidades que ficarão disponíveis no final para esclarecimentos.

Os Encontros com a Eficiência Energética, que têm vindo a ser realizados pela Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional da Energia, são um ciclo de conferências que decorrem desde 2017 com o objetivo de sensibilizar, debater e divulgar as melhores práticas de eficiência energética nos Açores.

A promoção da eficiência energética nos diversos setores é uma das prioridades estratégicas do Governo Regional, que se tem vindo a materializar também através destas sessões realizadas periodicamente e que, mais recentemente, transitaram para o formato digital.

A 5 de agosto, pelas 15H00, esta sessão será emitida em direto na página do Facebook da Direção Regional da Energia, o Portal da Energia Açores, em https://www.facebook.com/portaldaenergiaacores.