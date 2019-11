Governo dos Açores lança projeto piloto 'Açores para Todos'

“Este programa destina-se a facilitar o acesso ao lazer e ao turismo por parte das pessoas com deficiência”, promovendo-se também “o conhecimento da região, a confraternização, o convívio e o reforço dos laços socioculturais dos participantes, tal como já acontece no programa 'Meus Açores, Meus Amores”, disse Andreia Cardoso, secretária regional da Solidariedade Social, na Aerogare das Lajes, na ilha Terceira, esta segunda-feira, altura em que acompanhou a partida do primeiro grupo deste projeto.





Por seu lado, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, afirmou, na receção a este mesmo grupo de participantes, em Ponta Delgada, que, para o Governo dos Açores, “a realização deste projeto é um importante instrumento de promoção da igualdade de oportunidades e de inclusão social, assim como de dinamização da economia regional, nas épocas baixa e média da atividade turística, hoteleira e da restauração”.





Citada em nota do executivo Marta Guerreiro adiantou que “esta é apenas mais uma medida enquadrada na estratégia que temos vindo a consolidar ao longo dos últimos anos, que evidencia a importância do turismo na vida de todos os Açorianos, por ser um setor com impactos muito positivos no desenvolvimento ambiental, económico e social dos Açores”.





A secretária regional realçou ainda que, neste âmbito, “está a ser finalizado, juntamente com a Cresaçor, um levantamento de todas as infraestruturas adaptadas a pessoas com necessidades especiais, num trabalho que tem por objetivo podermos promover o arquipélago também como destino turístico inclusivo”.





Na primeira fase do 'Açores para Todos' serão realizadas duas viagens durante este mês, sendo uma com destino à ilha da Terceira (25 a 29 de novembro), com utentes da Santa Casa da Misericórdia da Maia, e a que esta segunda-feira teve início, com destino São Miguel (de 18 a 22 de novembro), com utentes da Associação Cristã da Mocidade.





As viagens terão a duração de cinco dias e serão compostas por um grupo de seis utentes e três acompanhantes, para além de ter sido criado um programa de animação específico, adaptado às caraterísticas e perfil dos participantes.