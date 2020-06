Governo dos Açores lança campanha de sensibilização para a cibersegurança

De acordo com a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, ainda que não haja dados sobre as queixas relacionadas com o cibercrime nos Açores para os meses de março e abril, “seguindo a tendência nacional”, esta prática “mais do que" terá duplicado nestes meses.

Ana Cunha, que falava esta segunda-feira, em Ponta Delgada, na apresentação da campanha "Açores Online Sempre em Segurança", destaca a importância desta iniciativa numa altura em que há uma “crescente utilização das novas tecnologias, das novas formas de trabalhar e também de ensino, nestes últimos meses, com recurso permanente a tecnologias”.

A campanha dirige-se a todos os públicos e será divulgada, a partir deste mês, na televisão, internet, em jornais e na rádio, tendo “a vantagem de ser flexível e de [poder] acomodar novas mensagens” no futuro, salientou a responsável pela tutela das telecomunicações na região.

Com quatro vertentes diferentes, esta iniciativa pretende divulgar boas práticas que devem ser seguidas nas compras 'online', no teletrabalho, no ensino à distância e nas redes sociais.

O Governo Regional dos Açores aconselha que se analise a segurança de um ‘website’ antes de efetuar uma compra, que se utilizem métodos de pagamento com segurança acrescida, que se guardem os registos das transações, que não se partilhem dados pessoais, que se utilizem palavras-passe “fortes”, nomeadamente no ‘router’, e que as mesmas sejam renovadas com regularidade.

Os trabalhadores em regime de teletrabalho devem utilizar dispositivos autorizado pela empresa, que devem ser atualizados com frequência e não devem ser partilhados com a família.

É ainda aconselhado o uso de uma ‘VPN’ da empresa em redes de 'wi-fi' públicas, a criação de uma senha de acesso único para cada reunião e que se mantenham cópias de segurança dos ficheiros.

Já os alunos que se ligam ao ensino à distância através da internet devem ter filtros de controlo parental e controlo na partilha de câmara. Aos pais e encarregados de educação desses alunos cabe a tarefa de ensinar os cuidados a ter na internet e de estabelecer limites de utilização dos dispositivos, bem como ajudar a criar definições de privacidade e palavras-passe.

Nas redes sociais ou outras plataformas de socialização ‘online’ são recomendados os mesmos cuidados em relação às palavras-passe e à proteção de dados pessoais, e os utilizadores devem ter um antivírus e a ‘firewall’ ativada e não devem abrir mensagens suspeitas de desconhecidos.