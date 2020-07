Governo dos Açores investe mais 50% em infraestruturas agrícolas na ilha Graciosa nesta legislatura, afirma João Ponte

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas afirmou esta sexta feira que o investimento em infraestruturas agrícolas na ilha Graciosa aumentou 50%, comparando a atual legislatura com a anterior, o que se traduz em benefícios diretos para os agricultores ao nível da melhoria das condições de trabalho e do contributo que dá para a redução dos custos de produção e do reforço da competitividade das explorações.