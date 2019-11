Governo dos Açores inicia na quinta-feira visita de trabalho a São Miguel

O programa da visita, informa em nota de imprensa o executivo açoriano, inclui reuniões dos secretários regionais com diversas entidades de São Miguel, além de visitas a empreendimentos e a investimentos em curso, com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, a marcar presença na quinta-feira de manhã junto de dois investimentos privados na Lagoa: presidirá ao lançamento da primeira pedra da construção de um hotel e visitará depois as obras de construção de um hospital.

Na tarde deste primeiro dia de trabalho, o presidente do Governo dos Açores preside ainda, em Ponta Delgada, ao lançamento da primeira pedra da obra de requalificação de um edifício para a instalação do Centro de Apoio à Deficiência e inaugura, no concelho do Nordeste, os reservatórios de água para a agricultura do Cogumbreiro e do Touril – Roça Brava.

Vasco Cordeiro recebe depois a Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, terminando este dia com a reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha.

Na sexta-feira, o chefe do executivo tem previstas diversas iniciativas na área da Saúde, de manhã, e preside depois à apresentação do relatório e do filme das expedições internacionais "Blue Azores", inaugurando também, em Ponta Delgada, a sede da delegação regional da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias.

No sábado, último dia da visita, Vasco Cordeiro vai presidir, na freguesia dos Ginetes (Ponta Delgada), à cerimónia de autorização de apoios para a reabilitação de habitações degradadas, de acordos de colaboração com juntas de freguesia e de protocolos com instituições particulares de solidariedade social para eliminação de barreiras arquitetónicas em moradias de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida.

Ainda neste dia, a agenda do socialista inclui a apresentação do projeto do Centro de Paralisia Cerebral, a sessão de encerramento do conselho geral da ANAFRE, e a inauguração do Caminho Agrícola dos Peixotos, no concelho da Ribeira Grande.

A visita de trabalho contempla também dois momentos em que os membros do executivo estarão disponíveis para receber os micaelenses que pretendam colocar-lhes diretamente as suas questões: as sessões terão lugar na sexta-feira, no Nordeste, e no sábado, em Vila Franca do Campo.