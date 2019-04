Governo dos Açores garante melhor acesso aos cuidados de saúde para marienses

O Secretário Regional da Saúde anunciou que vai ser feito um reforço de recursos humanos na Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria e que serão melhoradas as acessibilidades aos cuidados de saúde.

Rui Luís, que reuniu com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria, afirmou que “o Governo Regional, a Unidade de Saúde de Ilha e os hospitais da região estão fortemente empenhados em garantir uma cada vez melhor acessibilidade dos marienses aos cuidados de saúde”.

O governante apontou a admissão de nove pessoas, “até ao final deste ano”, para a unidade, entre os quais enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, um cardiopneumologista e um médico de família, que irão responder às questões levantadas pelo Conselho de Ilha, como a dificuldade na marcação das consultas.

Sobre a deslocação de doentes, o responsável pela tutela garantiu que o “processo já está estabilizado” e que “irá melhorar”, com o gabinete do utente deslocado já em funcionamento no Hospital de Santo Espírito, na Terceira, e que será implementado nos outros dois hospitais da região até ao final deste ano.

O gabinete presta apoio aos doentes que se deslocam a outras ilhas, permitindo conciliar vários atos médicos na mesma deslocação.

A melhoria do acesso dos marienses aos cuidados de saúde será garantida também através do reforço da deslocação de especialistas à ilha.

“Aquilo que está a ser preparado pelo Hospital do Divino Espírito Santo, neste momento, é, através dos serviços das várias especialidades, a verificação de todas as consultas que estão marcadas até ao final deste ano, e, para aquelas em que há uma maior deslocação de utentes de Santa Maria, que seja possível que esse especialista venha aqui a Santa Maria”, esclareceu Rui Luís.

Em 2018, registaram-se “cerca de 8.300 doentes e acompanhantes a deslocarem-se aqui de Santa Maria para a ilha de São Miguel”, cerca de 22 deslocações diárias, avançou o governante.