Governo dos Açores estima economia a crescer 2% em 2020

A previsão do executivo consta do Plano e Orçamento para o próximo ano da região, documentos entregues na quinta-feira na Assembleia Legislativa Regional e disponibilizados posteriormente na página Internet do parlamento.

A percentagem de 2% de crescimento previsto da economia para 2019 e 2020 é inferior à de 2018 (2,2%), embora este valor seja "ainda uma estimativa".

Para este ano, a previsão teve em conta "a média do Índice de Atividade Económica (IAE) dos últimos doze meses até julho", e "na previsão para 2020 estima-se a mesma taxa, em virtude de a região ter crescido 2,5% em média no período 2015-2018, valor superior ao registado no país (2,1%)", frisa o Governo dos Açores.

O Orçamento dos Açores para 2020 tem um valor global de 1.812 milhões de euros e pretende ser um guia para o fortalecimento da economia e a criação de emprego.

No documento entregue ao parlamento açoriano, é referido que, dos 1.812 milhões de euros, 207 milhões de euros dizem respeito a operações extra-orçamentais e 558 milhões de euros são adjudicados às despesas do Plano.

Contemplando um investimento público de 816,4 milhões de euros, dos quais os referidos 558 são da responsabilidade direta do Governo Regional, estes documentos preveem, para 2020, um crescimento do investimento total de cerca de 51 milhões euros e um aumento no investimento direto no valor de 44,8 milhões de euros, na comparação com 2019.

Ao longo dos textos que acompanham o Plano e Orçamento, é referido pelo executivo regional que os Açores são uma região de "oportunidades", sendo necessário contudo "consolidar e fortalecer" o tecido económico regional.

Nesse sentido, o executivo, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, compromete-se a "aproveitar de forma eficiente" as dotações ainda ao dispor no atual quadro comunitário, para "para criar mais riqueza e mais e melhor emprego".

Haverá, ainda a nível comunitário, um "reinvindicar", por exemplo, da "manutenção de sistemas de incentivo ao investimento" e das taxas atuais de cofinanciamento.

As propostas de Plano e Orçamento para 2019 serão discutidas e votadas no final de novembro em plenário do parlamento dos Açores, onde o PS tem maioria absoluta.

O Plano e Orçamento para 2020 são os últimos apresentados pelo atual executivo socialista, já que em 2020 estão previstas eleições regionais nos Açores.