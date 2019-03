Governo dos Açores estabelece novo limite máximo de captura de goraz para o segundo trimestre do ano

Através de um despacho que será publicado segunda-feira, 1 de abril, em Jornal Oficial, procede-se a uma" redistribuição da quota de goraz para todas as ilhas que optaram pelo modelo de gestão trimestral desta espécie", lê-se em nota publicada no Gacs.





O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia afirmou que estas alterações “têm em consideração as propostas dos parceiros do setor, nomeadamente do Pico, de Santa Maria e de São Miguel, no sentido de ajustar a distribuição da quota pelas embarcações” destas ilhas.





Será igualmente efetuado um ajuste nas quantidades de capturas permitidas nas ilhas do Corvo, São Jorge e Terceira, que também optam por pescar para o 'monte', com regime trimestral, “tendo em conta as quantidades de goraz capturadas no primeiro trimestre” deste ano, referiu Gui Menezes.





Na prática, diz o secretário da tutelam, o novo diploma “vai permitir às ilhas que não atingiram o limite proposto de capturas para o primeiro trimestre, somarem à quota proposta para o segundo trimestre os valores que não foram capturados”.





Gui Menezes adiantou que, até à data, durante o primeiro trimestre deste ano, a Região atingiu cerca de 20% da quota anual de captura de goraz, no total de cerca de 117 toneladas, que corresponde a cerca de 1,4 milhões de euros na primeira venda.