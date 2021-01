Governo dos Açores disponível para receber doentes do continente

“Os Açores são nove ilhas com contingências especiais, que fazem com que haja algumas dificuldades e fragilidades do nosso Serviço Regional de Saúde, no entanto, manifestamos mais uma vez solidariedade para dar o apoio que for necessário. Se da parte do Governo da República for solicitado o apoio da região, de acordo com as nossas disponibilidades, manifestaremos esse apoio”, afirmou, em declarações à Lusa.

Questionado sobre a capacidade da região para acolher doentes de outros hospitais do país, Clélio Meneses não avançou com números.

“A região, neste momento, ainda não tem muitos internados, esperemos que nunca tenha, e se isso se confirmar, de acordo com a disponibilidade dos três hospitais da região, manifestaremos essa abertura para o Governo da República fazer transportar para cá doentes Covid”, apontou.

Também o presidente do Governo Regional da Madeira reiterou hoje a “disponibilidade total” da região para receber doentes com Covid-19 do continente, na sequência da “sobrecarga” existente nos hospitais, mas disse estar ainda a aguardar resposta do Ministério da Saúde.

"Não [recebemos resposta]. Aguardamos. Mas, temos disponibilidade total neste momento", disse Miguel Albuquerque.

Na quarta-feira, o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) manifestou à ministra da Saúde, Marta Temido, disponibilidade para receber três doentes do continente na unidade de cuidados intensivos.