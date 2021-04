Governo dos Açores destaca investimentos na agricultura no Orçamento para 2021

“Este plano evidencia um esforço financeiro no apoio direto às produções locais vegetais e animais, no âmbito do POSEI, que ascende a 94% na componente regional, quando comparado com 2020”, declarou Ventura.

O secretário regional falava na Assembleia Regional, na cidade da Horta, na discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

“Igualmente para este ano, crescemos em 34% no total do investimento e em 53% no esforço regional nas verbas financeiras relativas à produção de agroalimentos em zonas desfavorecidas, quando comparado a 2020”, acrescentou o governante.

António Ventura disse ainda existir um aumento de 12% na verba destinada à agricultura biológica e de 36% no apoio às explorações agrícolas.

Pelo PS, o deputado Carlos Silva enalteceu o trabalho realizado pelos anteriores governos regionais socialistas no aumento da produtividade das explorações e no aumento da produção de leite, lamentando a ausência de políticas para aumentar o preço do leite pago ao produtor e de medidas no Plano para 2021 para “garantir um rendimento justo aos agricultores” açorianos.

Na resposta, o deputado do PSD/Açores Bruno Belo criticou a postura do PS, pedindo aos socialistas uma “oposição responsável” e elogiou o Plano e Orçamento que disse terem uma “estratégia orientada para sustentabilidade e produção de alimentos e renumeração dos produtos a preços justos”.

O deputado da IL no parlamento açoriano, Nuno Barata, alertou para a “crise mais grave de sempre” atravessada atualmente pelos agricultores regionais, criticando o PS e a Federação Agrícola dos Açores por promoverem uma produção assente em “baixo valor acrescentado”.

O líder parlamentar do BE/Açores, António Lima, levou ao debate a questão da esterilização de animais errantes e de companhia, considerando “fundamental” estabelecer um programa gratuito em cooperação com as autarquias.

Por outro lado, o deputado único do PAN, Pedro Neves, disse ser “essencial” promover uma estratégia para a diversificação agrícola nos Açores, assente na “agricultura biológica”.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.