Governo dos Açores destaca “evolução espetacular” do turismo face a 2020

“Há uma evolução espetacular relativamente ao ano passado. Vamos fazendo o caminho e vamos vendo a reação que o mercado vai tendo”, declarou aos jornalistas, questionado sobre as expectativas para o verão deste ano.

Mário Mota Borges reforçou que já existem “sinais bastante positivos” quanto à retoma do setor turístico nos Açores, depois de, em 2020, a atividade ter sido bastante afetada pela pandemia da Covid-19.

"Já conseguimos obter algum retorno do esforço do que temos vindo a fazer e esperemos, agora, que os passos seguintes venham a ter uma tendência cada vez mais rápida e que os resultados continuem a aparecer para que dentro de dois, três anos tenhamos reposto a normalidade”, assinalou.

O governante falava em Ponta Delgada após uma reunião com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e com o presidente da Associação de Turismo dos Açores, Carlos Morais.

Mota Borges considerou a reunião “extremamente produtiva, aberta e franca”, classificando-a como o “primeiro sinal de abertura” do Governo da República quanto às “preocupações” da região quanto ao setor turístico.

“Este é um primeiro sinal de uma abertura por parte do Governo da República quanto às nossas preocupações no tocante ao turismo açoriano e ao seu alinhamento naquilo que é a retoma”, apontou.

O presidente da Associação de Turismo dos Açores (ATA), Carlos Morais, disse ser “importantíssimo” o reforço da verba anual transferida do Turismo de Portugal para a ATA, que atualmente é de 756 mil euros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, considerou que o contrato-programa com a ATA deve ser “mantido, nutrido e acarinhado”, mas referiu existir um “trabalho de casa” por parte da associação açoriana para os valores do contrato serem aumentados.

“Estivemos a discutir a possibilidade de poder vir a ser reforçado [o contrato], sendo certo que, na reunião, concluímos que há aqui um trabalho de casa por parte da ATA, que com certeza que será feito, para que a sua ambição possa ter correspondência positiva do lado do Turismo de Portugal”, assinalou.

Questionada sobre os valores que poderão vir a ser reforçados para a ATA, Rita Marques salientou que, “mais do que valores, importa ver o alinhamento de posições”.

Segundo dados do Serviço Regional de Estatística, os Açores registaram 69.132 dormidas em abril de 2021 e 2.465 no mesmo mês em 2020.

No mês março de 2020, no início da pandemia, o arquipélago registou 72.325 dormidas.

No período homologo deste ano, verificaram-se 52.540 dormidas.