Covid-19

Governo dos Açores corrige medidas aplicadas às ilhas de muito baixo risco

O Governo corrigiu a Resolução do Conselho do Governo n.º 185/2021, de 6 de agosto, sendo que às ilhas Corvo, Graciosa, São Jorge, Pico e Santa Maria se aplicam-se as medidas de muito baixo risco da covid-19.