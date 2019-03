Governo dos Açores contrata farmacêuticos para as Unidades de Saúde de Ilha do Pico e da Graciosa

O secretário regional da Saúde anunciou, em Angra do Heroísmo, a contratação de dois farmacêuticos, que vão integrar as Unidades de Saúde de Ilha do Pico e da Graciosa.

“Está já autorizada a contratação de um farmacêutico para a ilha Graciosa e um segundo para a ilha do Pico, ficando assim garantido o reforço da qualidade do serviço prestado aos utentes internados nestas unidades de saúde”, revelou Rui Luís, citado em nota de imprensa.





À margem da cerimónia de posse da Delegada Regional dos Açores da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Margarida Martins, o titular da pasta da Saúde recordou que esta decisão resulta de um compromisso assumido em 2018, durante a visita aos Açores da Bastonária.





Nessa altura foi identificada a necessidade de três profissionais de farmácia em três unidades de saúde com internamento, incluindo a Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria, que recrutou no ano passado um farmacêutico, seguindo-se, em 2019, a contratação de mais dois profissionais.





No contexto do reconhecimento desta classe, Rui Luís salientou que “os farmacêuticos são verdadeiros aliados do Serviço Regional de Saúde, porque estão, no seu dia a dia, em contato permanente com os utentes”.





Rui Luís destacou ainda a cooperação existente entre o Executivo e a Ordem dos Farmacêuticos em matéria de prevenção e promoção de hábitos de vida saudáveis, apontando como exemplo o programa Geração Saudável, implementado nas escolas açorianas.





A criação nesta legislatura de um Gabinete de Gestão do Medicamento e dos Assuntos Farmacêuticos, em conjunto com a Ordem, foi outro aspeto realçado.