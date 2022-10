Governo dos Açores assina cedência dos estaleiros da Madalena à Tecnovia

“Vamos fazer a dinamização dos estaleiros, concretizando aquele que era o compromisso, que estava em banho-maria por parte da região, da entrega a uma empresa privada e o que vamos fazer, no quadro desta visita estatutária, é a respetiva assinatura e entrega, criando dinâmicas que sejam complementares”, sublinhou o presidente do executivo, José Manuel Bolieiro.

O governante, que esteve reunido com o presidente e vereadores da Câmara da Madalena, lembrou que a exploração dos estaleiros navais da Madalena por parte de privados pode gerar uma oferta que valoriza não apenas a ilha do Pico, mais também as restantes ilhas do triângulo (Faial e São Jorge).

A privatização dos estaleiros navais da Madalena do Pico, até agora geridos pela empresa pública Naval Canal, não é a solução preconizada pelo presidente da Câmara da Madalena, José António Soares, que entende que aquela infraestrutura devia ter continuado na esfera pública.

“Não foi essa a decisão que o Governo anterior tomou. Alienou a uma empresa privada. Agora, só esperamos que, efetivamente, sejam feitas as obras necessárias e que os estaleiros correspondam aquilo que nós desejamos, para a Madalena e para o Pico, e que acaba também por ser um complemento à ilha do Faial”, frisou o autarca.

As forças vivas do Pico defendem também a criação de uma unidade hospitalar conjunta Faial/Pico, com a instalação de um polo na Madalena, com uma oferta de cuidados de saúde diferenciada, mas o Governo, não se compromete, para já, com essa solução.

“O investimento em ilhas sem hospital tem sido uma prioridade do Governo, para garantir alguma estabilidade às pessoas, fazendo o que é possível com os meios financeiros que temos”, explicou o chefe do executivo, adiantando que “o Governo não fecha portas as soluções criativas, no limite da razoabilidade do que é a despesa orçamental”.

O Governo Regional iniciou uma visita estatutária de três dias à ilha do Pico.