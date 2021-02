Governo dos Açores apoia investigação na área das doenças neurodegenerativas

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, com coordenação do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia (FRCT) e apoio da Direção Regional da Ciência e Transição Digital, integrou uma convocatória no valor global de 19 milhões de euros para financiamento de projetos de investigação transnacionais, no âmbito do Programa Europeu JPND (EU Joint-Programme Neurodegenerative Disease Research).