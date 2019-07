Governo dos Açores anuncia promoção turística junto do mercado canadiano

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, anunciou hoje a abertura de um concurso público para a promoção turística do destino Açores no mercado do Canadá.

O mercado do Canadá tem apresentado tendências "muito positivas de crescimento nos Açores" e é identificado no Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores como um mercado de aposta para "expansão, pelo que importa promover o destino junto do mesmo", segundo o comunicado de imprensa enviado às redações pelo executivo regional.

De acordo com a nota de imprensa, "este é um mercado com características económicas e demográficas que o projetam como sendo um dos que detém grande potencial de emissão de turistas, nomeadamente para os Açores, cujas ligações diretas entre este mercado externo existem há várias décadas".

O concurso público foi hoje publicado em Jornal Oficial com um preço base de 2,55 milhões de euros e uma duração estimada de 24 meses.