Governo dos Açores anuncia mais de mil vagas em cursos no setor do turismo

O Governo dos Açores anunciou que vai disponibilizar 1.200 vagas, num total de sete cursos, em todas as ilhas do arquipélago, para a formação e reconversão de cidadãos no setor do turismo.

“Mais do que falar da importância da qualificação, neste caso, dos recursos humanos, estamos a concretizar formações com estas várias valências”, frisou a titular da pasta do Turismo do executivo regional, Marta Guerreiro.

A governante, citada em nota de imprensa, falava em Ponta Delgada após uma visita à Escola de Formação Turística Hoteleira, que é parceira principal desta ação.

Este plano de formação destina-se a todos os ativos, desempregados ou ativos de outras áreas de atividade que queiram iniciar uma carreira nas empresas de alojamento turístico, de restauração ou similares, precisa o Governo dos Açores.

"Estamos a garantir mais oportunidades de emprego, estamos a garantir que o emprego seja cada vez mais qualificado, de forma a que o setor do turismo tenha bases sólidas para continuar a ser promissor na economia açoriana", sublinhou ainda a secretária regional com a tutela do Turismo.