Governo dos Açores adianta 1 ME à Lotaçor

O texto indica que em janeiro de 2020 foi celebrado "um contrato-programa, no âmbito da exploração e prestação de serviços nos portos de pesca", sendo que "idêntico" texto "será celebrado no corrente ano".

Nesse sentido, e "considerando que está em causa o regular funcionamento da empresa", é adiantado um milhão de euros, "a regularizar após a celebração do contrato-programa para o ano económico de 2021", indica o documento assinado pelo secretário regional das Finanças, Bastos e Silva, e do Mar e das Pescas, Manuel São João.

A importância, é ainda referido, será transferida em 10 prestações.

A Lotaçor, indicam documentos oficiais com as contas mais recentes, fechou o terceiro trimestre de 2020 com perdas de 307 mil euros.