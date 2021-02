Governo disponibiliza gabinete virtual de apoio ao empresário em Rabo de Peixe

Segundo nota do executivo regional, o Gabinete Virtual de Apoio ao Empresário será uma estrutura temporária, localizada na Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, que funcionará das 09H00 às 12H30 e das 13H30 às 17H00, a partir de quinta-feira, dia 11 de fevereiro.

Nesse sentido, estarão disponíveis técnicos da Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade e da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, via sistema de videoconferência, de forma a informar o tecido empresarial sobre as medidas de apoio disponíveis, sobretudo no âmbito da pandemia de Covid-19.

As medidas já disponíveis apresentam condições extraordinárias de apoio, com majorações em função do setor de atividade e quebras de faturação, especialmente direcionadas para a situação atual, sendo que o Governo Regional tem vindo a apostar numa lógica de aplicação de medidas trimestral, que permita acompanhar de forma mais rigorosa o evoluir da situação económica.

Considerando que as medidas de apoio existentes já fornecem uma resposta eficaz, o Executivo decidiu reforçar o atendimento em Rabo de Peixe, tendo em conta as restrições ao deslocamento dos empresários.

A Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública informa a todos os empresários interessados que deverão contatar previamente a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe de forma a agendar o atendimento, através do número 296 491 266 ou por e-mail, para geral@jf-rabodepeixe.pt.