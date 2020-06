Governo designa conselho e comissão coordenadora do programa "Ler Açores"

"O Conselho Científico, que tem caráter consultivo, tem competências em matéria de reflexão e discussão, validação e monitorização, diagnóstico e projeção das problemáticas ligadas à leitura", diz uma nota do executivo enviada à imprensa.

Este conselho reúne-se pelo menos uma vez por ano, obrigatoriamente, para aprovação da proposta de seleção anual dos livros a promover e que serão integrados no plano anual, entre outros aspetos.

No mesmo despacho, hoje publicado em Jornal Oficial, o secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, designou também Ana Beatriz Faustino, Rui Moreira, Susan Sequeira, Lúcia Santos, Madalena San-Bento, Luzia Borges e Nuno Martins como membros da Comissão Coordenadora do "Ler Açores".

Apresentada em maio, a iniciativa junta o Plano Regional de Leitura, a Rede de Leitura Pública e a Rede Regional de Bibliotecas Escolares "num programa unificado".

"Pretende tornar a promoção do livro e da leitura um objetivo transversal às políticas culturais e sociais na região", salienta o Governo açoriano, frisando que a iniciativa visa ainda "o aumento sustentado dos níveis da literacia e de leitura, a diversificação das tipologias e dos suportes da leitura e o enraizamento dos hábitos de leitura em todos os estratos da população residente" nas ilhas do arquipélago.

O "Ler Açores" divide-se em quatro subprogramas.

Para os públicos mais novos, foram criados o “Ler para Crescer” - para crianças e jovens dos 0 aos 14 anos, assente no ‘triângulo’ biblioteca–escola-família, “com particular envolvimento de pais e professores” - e o “Ler para Aprender”, dirigido a jovens entre os 15 e os 25 anos, promovendo a leitura literária.

Para os que têm mais de 25 anos, o executivo optou pela “promoção da leitura como meio de lazer”, com a iniciativa “Alargar Horizontes”, mas prevê ainda o “desenvolvimento do diálogo intergeracional” com os “Territórios de Leitura”, que chegam a todas as idades.

O “Ler Açores” é coordenado pela Direção Regional da Cultura, em colaboração com a Direção Regional da Educação, mas trabalhando também em parceria com outros departamentos governamentais, como a Secretaria Regional da Solidariedade Social, já que se enquadra nos eixos da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social.

Este programa, disse o secretário regional na apresentação da iniciativa, em maio, “altera razoavelmente o conceito tradicional que temos de biblioteca”, que passa “agora a ser entendida como uma comunidade de leitores, com exigências diferenciadas, que obrigam à diversificação dos suportes, do físico ao digital”.