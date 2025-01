Governo de Biden reforça restrições de asilo na fronteira sul dos EUA

As novas regras, que endurecem as restrições anunciadas em junho, impedem que migrantes recebam asilo quando autoridades americanas considerarem que a fronteira sul está sobrecarregada.

Sob as regras anteriores, os Estados Unidos poderiam restringir o acesso ao asilo quando o número de migrantes a tentar entrar no país pelas travessias oficiais da fronteira atingisse 2.500 por dia. Os números diários teriam de ficar abaixo de uma média de 1.500 durante uma semana para que as restrições fossem levantadas.

A nova versão lançada diz que os números diários terão que ficar abaixo de 1.500 por cerca de um mês antes que as restrições possam ser suspensas. Além disso, a administração contabiliza agora todas as crianças para esse número, enquanto antes apenas menores migrantes do México eram contados.

Essas mudanças, que entram em vigor na terça-feira, tornarão muito mais difícil o levantamento das restrições e a solicitação de asilo por parte das pessoas que entram no país entre as travessias oficiais da fronteira.

Os defensores dos imigrantes já haviam criticado duramente as restrições anunciadas em junho, advogando que o Governo estava a cortar proteções vitais para pessoas que fugiam da perseguição.

Contudo, o Governo de Joe Biden enalteceu as suas restrições de asilo, indicando que as mesmas levaram a quedas significativas no número de migrantes que chegam à fronteira sul.

O Departamento de Segurança Interna disse hoje que, desde que as mudanças foram anunciadas em junho, o número diário de pessoas encontradas pela Patrulha da Fronteira entre as travessias legais da fronteira caiu mais de 50%.

Numa declaração a anunciar as novas regras, o Departamento de Segurança Interna pediu ao Congresso que fizesse mais para resolver os problemas de imigração.

A segurança da fronteira e a imigração são uma fraqueza fundamental para o Governo de Biden e para a vice-presidente, Kamala Harris, a candidata presidencial democrata.

O ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, e outros membros do seu partido têm criticado o alto número de migrantes que chegaram à fronteira sul durante o atual executivo, dizendo que a Casa Branca e Kamala Harris não fizeram o suficiente para restringir a migração e proteger a fronteira.

A vice-presidente visitou uma região de fronteira do Arizona na sexta-feira, tendo caminhado ao longo de uma alta cerca de metal que separa os Estados Unidos do México e pedido um endurecimento das regras de asilo enquanto pressionava por uma maneira melhor de receber imigrantes legalmente.

“Rejeito a falsa escolha que sugere que devemos escolher entre proteger a nossa fronteira e criar um sistema que seja ordenado, seguro e humano”, disse Harris.

“Podemos e devemos fazer as duas coisas", acrescentou.