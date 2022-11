Governo da Madeira autoriza concurso para construção de teleférico no Curral das Freiras

A decisão foi tomada na reunião semanal do Conselho do Governo, indicou o executivo insular (PSD/CDS-PP) numa nota enviada às redações com as conclusões do encontro.

O Conselho do Governo da Madeira decidiu “autorizar a abertura do procedimento por concurso limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para a concessão da utilização privativa do domínio público e do uso do domínio privado para a conceção, construção, exploração e conservação de um sistema de teleféricos, de um parque aventura e de interpretação de natureza e de um ‘zip line’ (slide), incluindo as respetivas instalações de apoio e restauração, no Curral das Freiras e no Jardim da Serra”, lê-se na nota.

De acordo com o anteprojeto, que esteve em consulta pública até 08 de abril, o teleférico contará com três estações – Curral das Freiras, Jardim da Serra e Paredão – num total de cerca de três quilómetros e deverá gerar entre 35 e 40 postos de trabalho.

O Governo Regional quer que o investimento seja integralmente privado e estima que se cifre na ordem dos 31 milhões de euros, prevendo que cerca de 300 pessoas venham a utilizar diariamente a infraestrutura.

A iniciativa motivou, no entanto, contestação de vários setores, nomeadamente associações ambientalistas e forças partidárias, tendo sido interposta uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, mas o executivo madeirense considera que “muito do que se tem dito é mera especulação”.

A freguesia do Curral das Freiras situa-se no interior de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a leste, e é um dos pontos de grande interesse turístico na ilha.