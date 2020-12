SEF/Ihor

Governo alarga inquérito no seguimento de novas denúncias de violência

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou o alargamento do inquérito às denúncias de alegada violência e maus-tratos nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, foi anunciado este sábado.