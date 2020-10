Gonçalo Rodrigues chega aos 10 títulos nacionais

A localidade de Marco de Canaveses recebeu, no passado fim de semana, a prova única do Campeonato Nacional e Ibérico de Jet ski (devido à atual situação pandémica), tendo Gonçalo Rodrigues conquistado os objetivos a que se tinha proposto: “vencer”.

No escalão Ski GP3, Rodrigues venceu a qualificação e as três mangas da prova, conseguindo deste modo revalidar o título de campeão nacional e Ibérico, batendo desta forma a marca de 10 títulos nacionais em nove anos de carreira.



O piloto destaca que desde cedo procurou “impor um ritmo forte na corrida, de forma a não haver desconcentrações pois, como sabemos, por vezes os erros acontecem quando abrandamos o ritmo”, destacando ainda “o fantástico trabalho feito por meu pai no meu jet ski, pois conseguiu melhorar bastante o handling do jet ski, um dos problemas que me afetou no Campeonato Europeu”.



Já no escalão Ski GP1, Gonçalo Rodrigues competiu com o jet ski GP2 (menos potente) e a prova “correu dentro do previsto”, tendo alcançado o segundo lugar da geral.

“Fiz primeiro lugar na qualificação, segundo na primeira e terceira manga e primeiro na segunda. Muito feliz pela evolução neste escalão e com ótimas disputas dentro de água”, realçou o piloto.