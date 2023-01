Golo de João Mário a fechar primeira parte dá triunfo ao FC Porto

Na sequência de uma insistência ofensiva dos ‘dragões’, o lateral direito aproveitou a escorregadela de Afonso Freitas para ganhar espaço no interior da área vitoriana e desferir um remate cruzado indefensável para o guarda-redes Bruno Varela, que sentenciou a vitória ‘azul e branca’.

Os ‘dragões’ fecharam a primeira volta no terceiro lugar, com 39 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do vice-líder Sporting de Braga, conjuntos que também venceram hoje, enquanto os minhotos atravessam uma série de oito partidas sem vitórias e ocupam a sétima posição, com 24.

Com Pepe de volta ao eixo da defesa após ter alinhado pela última vez de início no triunfo sobre o Bayer Leverkusen (2-0), para a Liga dos Campeões, em 04 de outubro, e Stephen Eustáquio de regresso à titularidade no meio-campo, algo que não acontecia desde 12 de novembro, no triunfo sobre o Boavista (4-1), o FC Porto teve mais bola na primeira parte, mas com dificuldades para atirar à baliza.

A equipa treinada por Sérgio Conceição tentou desequilibrar a retaguarda vimaranense através de ataques rápidos ou de bolas em profundidade para Toni Martínez ou Taremi, com Otávio a intervir quase sempre nos lances, mas raramente o conseguiu.

Com André Amaro, Afonso Freitas e Mikey Johnston de regresso à titularidade, a formação de Guimarães ‘apostou’ com frequência no jogo direto assim que ganhava a bola e protagonizou o primeiro remate com algum perigo, de Jota Silva, aos 16 minutos, antes de os portistas responderem por Wendell num remate cruzado ao lado, aos 19.

As equipas continuaram a anular-se uma à outra enquanto a primeira parte avançou, com Mikel a desperdiçar a ocasião mais clara para os vitorianos, ao minuto 37, antes de João Mário se revelar mais eficaz nos últimos segundos da primeira metade, ao rodar o corpo para um remate cruzado ao ângulo inferior direito, a ‘colorir’ o ‘marcador’.

Em desvantagem, a equipa de Guimarães discutiu o jogo na segunda parte, mantendo-se fiel aos processos defensivos e ofensivos que apresentara na primeira parte, mas as ameaças à baliza de Diogo Costa continuaram raras, em parte porque o último passe nos ataques mais rápidos falhou quase sempre.

Com mais espaço, os ‘dragões’ fletiram o jogo ofensivo para a esquerda, com o intuito de aproveitar a velocidade de Galeno, jogador que entrou várias vezes na área e que exigiu a marcação de dois adversários com frequência.

Apesar desta nuance ofensiva, o FC Porto só esteve por duas vezes muito perto de ampliar a vantagem, num remate em arco de Taremi por cima, aos 62 minutos, e noutro de Pepê, a rasar a barra, aos 72.

Nos 10 minutos finais, o Vitória acentuou o esforço em busca do empate e criou perigo num remate de Safira, aos 86 minutos, bem como num lance confuso no último minuto, que Mikel foi incapaz de desviar para o fundo das redes.