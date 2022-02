Golfista Ricardo Melo Gouveia arranca no ‘top 5’ em Maiorca

Na corrida pelo estatuto de número um no ‘ranking’ do Challenge Tour, pela segunda vez na carreira, após o triunfo em 2015, o jogador português estreou-se com 67 pancadas, quatro abaixo do Par do campo, e partilhou o quarto lugar com o sul-africano Oliver Bekker e os alemães Marcel Schneider, campeão do Open de Portugal, e Yannik Paul.

Melo Gouveia de 30 anos, arrancou com um ‘bogey’ (uma acima) no buraco 2, mas reagiu da melhor forma e registou cinco ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 5, 8, 11, 12 e 16.

“Fiz um ‘bogey’ logo no início, mas sabia que tinha de ser paciente, porque estava a bater bem na bola e os ‘birdies’ iam aparecer. Estou contente com a volta, fiz alguns ‘birdies’ no ‘back nine’, tive uma boa oportunidade no 18, mas, infelizmente, não concretizei. Mas estou ansioso pelos próximos dias”, comentou o português, vencedor de dois torneios do Challenge Tour esta época.

Na liderança do torneio, reservado aos 45 primeiros na ‘Corrida para Maiorca’, estão o austríaco Lukas Nemecz e o norueguês Espen Kofstad, ambos 65 pancadas, duas de vantagem sobre Ricardo Melo Gouveia, número dois do ‘ranking’ do circuito satélite do European Tour.