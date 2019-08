GNR retira perto de 50 pessoas do Castelo de Sesimbra devido a fogo

As mais lidas

Até essa hora, a Lusa não tinha conseguido obter esclarecimentos da parte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, devido à operação de combate ao fogo.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte disse que, das pessoas retiradas do interior do castelo pela GNR, “ninguém apresentava ferimentos”.

“Tenho a informação de que tanto as pessoas como os veículos já foram retirados, de forma progressiva, para evitar a confusão e, calmamente, foram transportados para um local seguro”, disse.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que o fogo começou “na zona envolvente ao castelo”, em cujas instalações se encontravam “cerca de 50 pessoas e entre 25 a 30 veículos”.

O alerta para o incêndio na zona do Castelo de Sesimbra, que está a consumir mato, foi dado às 16:38, segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Um incêndio que deflagrou este domingo à tarde na encosta do Castelo de Sesimbra (Setúbal) obrigou à retirada de “cerca de 50 pessoas” que se encontravam “a visitar” o monumento, transportadas para “local seguro”, revelou a GNR.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok