GNR detém três alegados traficantes e apreende LSD e outras drogas em Nisa

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que os três suspeitos, com idades entre os 25 e 31 anos, foram detidos, no sábado, por militares do Posto Territorial de Nisa.

“No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram os ocupantes de um veículo que manifestaram um comportamento suspeito”, pode ler-se no comunicado.

No seguimento da abordagem, a GNR detetou “várias substâncias no interior do veículo”, apreendendo 725 selos de LSD, 42 doses de anfetaminas, 13,40 doses de haxixe, 10 doses de MDMA, 1,24 doses de liamba e uma grama de cetamina.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Nisa.