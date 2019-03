GNR detém alegado traficante de droga nas Flores

As mais lidas

A GNR acrescenta que o homem foi detido "na posse de 108 gramas de folhas de canábis, dissimuladas no interior da sua viatura", e posteriormente foi realizada "uma busca domiciliária, à casa do suspeito, tendo sido ainda apreendidas mais 31,5 gramas de folhas de canábis e um telemóvel".

O Comando Territorial dos Açores da GNR anunciou ter detido "em flagrante delito", no concelho de Santa Cruz das Flores, um homem suspeito de tráfico de droga que “tinha na sua posse" folhas de canábis.

