GNR apreende mais de 150 artigos contrafeitos em São Miguel

Em comunicado, a GNR explica que a operação foi levada a cabo pela Equipa Cinotécnica de Ponta Delgada, no decorrer de uma ação de fiscalização no Terminal de Passageiros do Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Além da apreensão dos "artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente de roupa", foi "identificado um homem 24 anos e elaborado o respetivo auto, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada", adianta a GNR.