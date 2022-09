Gil Vicente e Famalicão defrontam-se à procura de reagir aos últimos desaires

Os gilistas, no 13.º posto, com três pontos, recebem os famalicenses a meio do 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa e depois da pesada derrota sofrida ante o AZ Alkmaar (4-0), nos Países Baixos, a contar para a primeira mão da eliminatória.

Na última ronda da I Liga, o Gil Vicente tinha saído derrotado de Arouca (1-0), após se ter estreado na competição com um triunfo sobre o Paços de Ferreira.

Por sua vez, o Famalicão, que ocupa a 17.ª posição, ainda procura os primeiros pontos no campeonato, uma vez que averbou dois desaires em outros tantos jogos, ante o Estoril Praia (2-0), na ronda inaugural, e Sporting de Braga (3-0), na segunda.

O desafio entre as duas formações minhotas está agendado para as 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos.

A terceira ronda ficará concluída em 30 de agosto, com a receção do Benfica ao Paços de Ferreira, já depois de os ‘encarnados’ jogarem no Bessa para a quarta jornada, no dia 27.