GET ART é a nova startup instalada no Terinov

Daniela Silveira, CEO da GET ART, que falava na cerimónia de inauguração, adiantou, em comunicado, que esta startup “resulta de um trabalho de oito anos em prol da educação e cultura”.





Exemplo disso são os dois festivais (+Jazz e LAVA Jazz), o primeiro que acontece há oito anos e o segundo, uma estreia em 2019. Estes festivais, salientou a promotora “têm a intenção de criar massa crítica junto dos jovens e expandir o jazz para outras ilhas”.





Para além da vertente de espetáculos, através da organização de festivais, consultadoria e formação musical e artística, em 2020, a GET ART surge com uma valência de coaching para empresas e organismos públicos, com o objetivo de “aumentar os níveis de produção, trabalhar o mindfulness e prevenir o burnout”, conforme as palavras da produtora.





A valência de coaching agora disponibilizada pela GET ART surge logo após uma avaliação com recurso a estatísticas, que segundo Daniela Silveira conclui que “as empresas e organismos públicos dos Açores estão abaixo do seu potencial máximo” resultado do desinteresse e desmotivação dos seus colaboradores. Neste sentido, a GET ART pretende apresentar-se como uma solução viável no mercado.





A GET ART já tem projetos aprovados para 2020. Desta forma em abril, está prevista a residência artística “Atlantis” que levará Terceira o pianista Karlos Rotsen. A passagem pela ilha ficará marcada pela gravação do seu novo EP.





Ao longo de 2020, a GET ART leva “Música às Escolas” e dará início ao projeto Moa – uma plataforma digital com 12 podcasts, onde serão ouvidas figuras de referência na área do empreendedorismo.