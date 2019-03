Galeria Arco 8 acolhe extensão do Festival Cine’Eco Seia

A Galeria Arco 8, em Ponta Delgada, acolhe na próxima sexta-feira, dia 15 março, pelas 21 horas, a projeção do Grande Prémio Cine´Eco 2018, que contará com a presença de Mário Branquinho, diretor do Cine´Eco Seia, e Madalena Saraiva, da Câmara Municipal de Seia, no âmbito do Cine’Eco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.