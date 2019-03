Galardão Miosótis distingue mais 19 novos alojamentos turísticos nos Açores

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo adiantou esta segunda-feira que serão atribuídos este ano 19 novos galardões Miosótis a empreendimentos turísticos nos Açores, “perfazendo já 124 as distinções totais”, neste programa que existe desde 2012 e que distingue os alojamentos que "conciliam" as questões ambientais com a preocupação com "um desenvolvimento turístico equilibrado”.

Marta Guerreiro falava na entrega do primeiro galardão deste ano, ao empreendimento turístico ‘Joe & Vera’s Vintage Place’, no primeiro dia da visita estatutária do Governo à ilha do Corvo.



De acordo com nota, a titular da pasta do Turismo reforçou a importância do galardão por sensibilizar “não só os clientes, mas também os funcionários e proprietários”, ao nível da "seleção de produtos, gestão de resíduos, utilização de recursos e consumo local”, o que evidencia uma consciência ambiental mais ativa, contribuindo para “um desenvolvimento turístico equilibrado”.





“Em termos de equilíbrio, o Corvo é um excelente exemplo nesta matéria”, referiu a governante, salientando que, em 2018, “as dormidas aumentaram 14%”, acima da média regional, nacional e internacional, com um contributo “importantíssimo” do alojamento local para este crescimento.







“Este ano, em janeiro, as dormidas no Corvo cresceram mais de 40%, o que é também sinal de que estamos a conseguir contrariar o desafio da sazonalidade”, frisou Marta Guerreiro, acrescentando a necessidade de “crescer com qualidade”.





A 'Myosotis marítima' é uma planta presente no arquipélago dos Açores e detentora de um estatuto especial de endemismo, tendo sido escolhida para representar o Galardão de Alojamento de Turismo Sustentável nos Açores.







Os processos de inscrição e de renovação são totalmente gratuitos, sendo o galardão válido por dois anos.