Gala do Centenário cancelada

Em comunicado, o clube adianta que o motivo para a não realização do evento acontece “dada a periclitante evolução pandémica na região e tendo em conta a salvaguarda da saúde pública”.



“Entendemos não estarem reunidas as condições de saúde e de segurança necessárias para a condigna celebração de um marco histórico tão relevante,não só para a instituição como também para a região que representamos”, acrescenta o comunicado dos encarnados de Ponta Delgada.



Ainda assim, o aniversário será celebrado “de forma simbólica” e “à distância”, com a atribuição dos prémios aniversário do clube: Jogador do Ano, Jogador Revelação do Ano, Sócio do Ano, Valores Santa Clara e Santa Clara Eclético.