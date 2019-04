Fundos comunitários para construir incineradora aprovados

As mais lidas

Pode ler mais na edição desta terça-feira, 2 de abril 2019, do jornal Açoriano Oriental

Ricardo Rodrigues, presidente da MUSAMI, revelou que foi aprovado o financiamento dos fundos europeus para a construção da incineradora na ilha de São Miguel. Início do projeto aguarda uma decisão do Tribunal Administrativo

