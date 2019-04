“Fundos Comunitários contribuem para proteger a nossa biodiversidade e reforçar a nossa atratividade turística”, diz André Bradford

O Candidato do PS/Açores às eleições Europeias do próximo dia 26 de maio, André Bradford, sublinhou que “os Fundos Comunitários contribuíram para recuperar o Priolo do Nordeste e proteger a nossa biodiversidade, contribuindo para a atratividade turística da nossa Região”. André Bradford falava esta sexta-feira, após visitar o Projeto ‘LIFE Priolo’, no Nordeste.