Esta verba é superior em 1,5 milhões de euros ao da época passada, que foi de cerca de 4,6 ME.

Este Fundo, entregue todas as épocas com a finalidade de apoiar em exclusivo o desenvolvimento dos escalões de formação dos clubes europeus, é um mecanismo que visa compensar as Sociedades Desportivas que não participaram nas competições de clubes europeias, a partir da fase de grupos, na temporada passada.