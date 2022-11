Fundação Santander abre candidaturas para bolsas ao Ensino Superior

De acordo com comunicado, o objetivo é “apoiar universitários residentes em Portugal e inscritos numa das 26 instituições de Ensino Superior aderentes a este programa, que representam 175 mil alunos”.





As Bolsas Santander Futuro fazem parte de um dos “maiores programas de apoio social promovidos pela Fundação Santander Portugal, através do Santander Universidades, com o objetivo de contribuir para a estabilidade financeira e um melhor desempenho escolar dos estudantes universitários”.





A esta condição de elegibilidade – e para além da residência em Portugal – acrescem as condições específicas indicadas por cada uma das Instituições de Ensino Superior participantes.





Os interessados devem inscrever-se até dia 11 de dezembro através da plataforma de bolsas do Santander: https://app.becas-santander.com/pt/program/bolsas-santander-estudos-bolsas-santander-futuro-2022-202...