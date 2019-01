Funcionários públicos com ordenado mais baixo vão ter aumento de 62 euros por mês

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para tornar público que o Governo vai avançar para a alteração do escalão inicial da Remuneração Complementar, de forma a alargar o primeiro escalão da Remuneração Complementar, que beneficiam de 100% da Remuneração Complementar, para abranger os rendimentos até 635 euros/mês”, adiantou Vasco Cordeiro, que falava à margem da cerimónia de lançamento da primeira pedra da segunda fase da remodelação do Hospital da Horta e da construção do novo edifício da Unidade de Saúde de Ilha do Faial.







Segundo disse, o resultado desta decisão do Governo dos Açores é garantir que os funcionários públicos com menos rendimento, que irão beneficiar do aumento significativo da sua remuneração, possam, cumulativamente, beneficiar, na totalidade, do aumento de 12% na sua Remuneração Complementar.







Citado em nota de imprensa, o Presidente do Governo disse que "o efeito prático desta decisão do Governo dos Açores é que o vencimento dos trabalhadores da Administração Regional Açoriana que auferem a remuneração mínima aumenta 62 euros mensais (+10%) neste ano de 2019”.







Assim, a remuneração mínima na Administração Pública dos Açores será este ano de cerca de 700 euros (699,84 euros), o que representa um aumento de 868 euros/ano na remuneração por trabalhador, face ao ano anterior, valor significativamente mais elevado que o auferido pelos funcionários públicos do resto do país.







“Este é o maior aumento verificado em muitos anos e constitui um enorme esforço para assegurar um aumento significativo de rendimentos para quem tem menos rendimento, contribuindo, assim, para a melhoria de vida de quem menos tem e para o reforço da dinamização da economia”, sublinhou Vasco Cordeiro.







“Com esta medida damos mais um contributo para aumentar o rendimento das famílias, e garantir uma maior equidade e coesão social”, concluiu o Presidente do Governo.