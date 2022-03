Funcionalidades dos serviços de desenvolvimento agrário dos Açores revistas

A ilha Terceira vai ter voos de ligação direta para Nova Iorque, no próximo verão, a partir do mês de junho até setembro, anunciou Marcos Couto, presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), à margem de uma ação que decorreu nos Estados Unidos da América, no Apella, centro de congressos e exposições.