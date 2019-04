Frederico Varandas lamenta 'timing' de castigo ao clube nos jogos de futsal

As mais lidas

O Sporting ainda procura o primeiro título europeu no futsal, competição em que foi vice-campeão europeu em 2011, 2017 e 2018.

“Atingiram mais uma ‘final four’ europeia e é um orgulho para mim eles estarem aqui a representar o Sporting, juntamente com os melhores clubes do mundo de futsal. Agora é olhos nos olhos, leões na quadra e vamos fazer o melhor possível”, referiu Frederico Varandas.

Na quinta-feira foi conhecida a sanção e o Sporting também adiantou que irá impugnar a decisão do CD, que puniu o clube em quatro jogos à porta fechada, por mau comportamento dos adeptos, em jogos disputados em outubro.

O dirigente máximo do Sporting, que se encontra em Almaty para acompanhar a terceira presença consecutiva da equipa de futsal leonina na fase final da Liga dos Campeões, reagiu assim ao castigo do Conselho de Disciplina (CD) da FPF.

“Um deles é o ‘timing’. Transmiti isto às pessoas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e um dos critérios por onde se avalia a justiça junto de um cidadão é a celeridade no processo. Estamos a falar de um caso que remonta a outubro de 2018, praticamente há oito meses”, disse o dirigente.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, lamentou esta quinta feira o ‘timing’ do castigo de quatro jogos à porta fechada aplicado ao clube nos jogos de futsal, num processo em que criticou também a demora.

