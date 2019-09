Frederico Morais vence o Azores Airlines Pro 2019

Frederico Morais tornou-se o primeiro português a conquistar o Azores Airlines Pro 2019, ao derrotar na final o australiano Mitch Crews. A etapa açoriana do Circuito Mundial de Qualificação terminou esta manhã no areal de Santa Bárbara.

"Kikas", alcunha do surfista português que recentemente apurou-se para os Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio, esteve imperial na bateria que decidiu o título, com uma excelente escolha de ondas no mar da Ribeira Grande, bem premiadas pelo júri: uma onda de 7.43 e outra de 8.50, para um total de 15.93 pontos, contra os 6.10 do atleta australiano.

Com os 6 mil pontos amealhados nos Açores, Frederico Morais "saltou" na tabela classificativa, sendo agora o 10.º classificado no ranking mundial, com 14.400 pontos, um importante impulso para o regresso ao Circuito Mundial.