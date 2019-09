As mais lidas

O tenista Frederico Gil sagrou-se campeão nacional absoluto, pela quarta vez, ao vencer Francisco Cabral, por duplo 6-3, na final disputada no Funchal.

